Diseñador colombiano gana premio por restauración de marquesinas teatrales y señalización en neón

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Nacido en Barranquilla, Colombia, en el seno de una familia con fuerte tradición artística, creció en Bogotá, donde desde temprana edad estudió pintura y diseño junto a sus hermanos Duarte Raad.

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Inició su trayectoria profesional en la agencia de publicidad y diseño Papel y Lápiz, vinculada al Clan Duarte Raad, reconocido por su aporte al desarrollo del diseño y la publicidad en Colombia. Posteriormente trabajó en animación con Nelson Ramírez y se desempeñó como director de arte en agencias como Reprich y A. Sánchez Mallarino, participando en el diseño de empaques para grandes marcas como Bavaria.

En 1981 se integró a Procesos Creativos junto a Claudio Arango y Carlos Duque, donde asumió la dirección de empaques para marcas como Noel y Zenú.

En 1984 se trasladó a Estados Unidos, donde consolidó una destacada carrera en restauración arquitectónica. En 1990 fundó Fernando Duarte Design, firma especializada en la preservación de teatros históricos, con énfasis en los estilos Art Déco y Streamline Moderne.

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A lo largo de más de cuatro décadas ha liderado la restauración de más de 42 teatros en estados como California, Oregón, Washington y Montana, recibiendo múltiples reconocimientos por su rigor técnico y fidelidad histórica.

En 2026 recibirá el Michael F. Crowe Award de la Art Deco Society of California por su sobresaliente trabajo en la restauración de fachadas, marquesinas, ornamentación arquitectónica e iluminación histórica.

Sobre su trabajo y este reconocimiento habló Fernando Duarte, reconocido diseñador colombiano en 6AM W de Caracol Radio.

¿Cómo es el trabajo en la restauración de teatros históricos?

En sus inicios aprendió la pintura y empezó a trabajar muy joven ya que tuvo una familia muy artística. En 1980 se desempeñó en el mundo del diseño de arte. En uno de sus trabajos tuvo que hacer una restauración para un teatro, era la restauración de la entrada para una obra de teatro. Ese fue su inicio para haber logrado el premio que se le otorga hoy en día.

Indicó que su forma de trabajar es sobre un lienzo en blanco, el neón es un producto único, es el ícono del cine en Estados Unidos por eso es tan fácil de reconocer.

Sobre el premio Michael F. Crowe Award

“Esto es el reconocimiento de mi trabajo a lo largo de los años. Hasta el momento he hecho 42 restauraciones de fachadas de trabajo, algunos de ellos ya han recibido premios por sus fachadas o interiores, este premio es en general por todo mi trabajo”, puntualizó el artista.

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