Murió el actor mexicano Ricardo de Pascual, recordado por sus papeles en la serie ‘El Chavo del 8’

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 22: Ricardo de Pascual poses for a photo during a red carpet of 'Generacion Amarga' Play at Teatro Rafael Solana on July 22, 2023 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Este martes falleció a los 85 años el actor y comediante mexicano, Ricardo de Pascual, recordado por su participación en series como ‘Chespirito’, ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’.

En 1972, de Pascual conoció a Roberto Gómez Bolaños y comenzó a actuar en sus programas, haciéndose famoso por su popular papel de un rico empresario que quiere demoler la vecindad en ‘El Chavo del Ocho’ para construir un lujoso edificio en su lugar.

En la misma serie, de Pascual también interpretó a un ladrón arrepentido, que roba a todos los vecinos de la vecindad hasta que se arrepiente de su vida al final del episodio.

Lea también: Karol G anuncia gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’: ¿Cuándo se presentará en Colombia?

Al igual, interpretó diferentes papeles en las producciones de ‘Chespirito’ y ‘El Chapulín Colorado’.

La carrera actoral de De Pascual después de su etapa con ‘Chespirito’ abarcó varias telenovelas y programas de comedia.

Entre sus papeles más reconocidos en telenovelas se encuentran ‘Senda de gloria’, ‘El Privilegio de Amar’, ‘Locura de amor’ y ‘Camaleones’.

También protagonió otros programas mexicanos destacados, como ‘Una familia de diez’ y ‘La familia P. Luche’ de Eugenio Derbez.

En 2020, de Pascual fue diagnosticado con COVID-19 y posteriormente con un caso grave de EPOC, y los médicos le dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida.

Le puede interesar: Carlos Vives y Juan Luis Guerra se unen en su primera colaboración “Buscando el mar”

De Pascual dijo que fumó mucho durante su juventud y creía que eso le había dañado permanentemente los pulmones.

Usaba oxígeno todo el día para ayudarlo a respirar y declaró en una entrevista que sufría otras complicaciones de salud, incluyendo problemas vertebrales, renales y cardíacos.

Su fallecimiento fue confirmado mediante un comunicado de la Asociación Nacional de Actores, que expresó sus condolencias y elogió la trayectoria de De Pascual.