Nancy Sinatra critica a Trump por compartir un video de “My Way” de Sinatra: “Esto es un sacrilegio”

La cantante y actriz estadounidense Nancy Sinatra criticó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por publicar en su red social Truth Social, el pasado fin de semana, un video de su padre, Frank Sinatra, interpretando su canción “My Way”.

El sábado, Trump publicó un clip de Sinatra interpretando la icónica canción en el Madison Square Garden de Nueva York en 1974.

Lea también: Karol G cierra Coachella con J Balvin y Ryan Castro como invitados y anuncia una nueva gira

A la publicación, la intérprete de “These Boots Are Made for Walkin’” respondió: “Esto es un sacrilegio”.

“My Way” es una adaptación lírica en inglés de la canción francesa “Comme d’habitude”, interpretada por Frank Sinatra en 1969.

La canción original fue escrita por Jacques Revaux, Gilles Thibaut y Claude François, y fue grabada por primera vez por este último en 1967.

Le puede interesar: Las estrellas del reguetón, Maluma y Ryan Castro, presentan su nueva colaboración “Pa’ la seca”

La versión en inglés y la letra fueron escritas por Paul Anka.

En diciembre, la también productora de cine y autora respondió a un video de agentes del ICE acosando a trabajadores de la construcción, escribiendo: “Esta no es la América de mi padre. Estaría devastado. Trump está muy equivocado en muchos sentidos”.