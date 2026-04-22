Jaafar Jackson revela su preparación para interpretar a Michael Jackson en la biopic del Rey del Pop

Jaafar Jeremiah Jackson (nacido el 25 de julio de 1996) tenía 12 años cuando la noticia del fallecimiento de su tío Michael Jackson recorrió el mundo entero y dejó impactados a millones de fans. Sin saber que años después tendría la oportunidad de poder llevarlo a la pantalla grande.

El intérprete colombo-estadounidense declaró en el programa de Jimmy Fallon que nunca pensó en seguir los pasos de su tío, ya que de adolescente su pasión era el golf y quería convertirse en un profesional, pero el peso de su apellido lo perseguía y hubo un momento en el que se abrió la oportunidad de estar en el mundo de la música como compositor y bailarín.

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Hasta que el productor de cine británico Graham King lo contactó, ya que había obtenido los derechos para contar la historia de Michael Jackson y quería que el propio sobrino del rey del pop hiciera una prueba para tomar el papel principal, a pesar de que él nunca hubiera actuado.

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En ese mismo programa, Jaafar contó cómo, antes de que la prueba se llevara a cabo, estuvo preparándose para el posible papel, guiado por un coach de interpretación durante dos años, dedicando largas jornadas para practicar las icónicas coreografías de su tío.

El archivo personal de Michael Jackson

A pesar de ser su sobrino, el cantante y bailarín no tuvo una relación muy estrecha con su tío, quien los visitaba de vez en cuando en la casa familiar, tal y como explicó en el programa ‘The Today Show’, lo que complicaba un poco el proceso para poder interpretar a Michael Jackson.

Esto cambió, ya que tuvo la oportunidad de acceder a un archivo íntimo del rey del pop, en el que se encontraban una serie de textos, poemas y reflexiones que le permitieron, según él, comprender mejor la figura del cantante estadounidense.

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“Me ayudó mucho acceder a los escritos personales de Michael. Sus textos, poemas, mantras y afirmaciones fueron un punto de inflexión para mí. Empecé a hacer lo mismo, poniendo afirmaciones en paredes y espejos. Empecé con la voz, luego con los gestos y los movimientos”, expresó Jafaar Jackson en el programa estadounidense ‘The Today Show’.

Finalmente, en dicha entrevista, también habló de cómo, antes de la premiere en Berlín, pasó un tiempo durmiendo en el suelo de la casa familiar ubicada en ‘Hayvenhurst’, la casa californiana donde Michael Jackson vivió durante casi 30 años, antes de mudarse a su famoso rancho ‘Neverland’.

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