Rosalía es nombrada la Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Este lunes se anunció que la cantautora española Rosalía ha sido nombrada la ‘Mujer del Año’ de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

“Rosalía ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo. Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria”, afirma la revista.

Además de la artista española, otras mujeres que serán homenajeadas son: Becky G, quien se presentó este domingo junto a Karol G en Coachella, con el premio ‘Impacto Global’; la mexicana, Gloria Trevi, con el premio ‘Trayectoria Artística’, la la rapera puertorriqueña, Ivy Queen, con el premio ‘Pionera’, Joy Huerta, de Jessie & Joy, con el premio ‘Espíritu de Cambio’, Julieta Venegas, con el premio Excelencia Artística, la española, Lola Indigo, con el premio ‘Evolución’ y Young Miko, con el premio ‘Imparable’.

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Otros artistas que participarán de esta ceremonia son: David Bisbal, Feid, Natalia Lafourcade, Natti Natasha y Villano Antillano.

Rosalía ha sido descrita como una “estrella del pop atípica” por su estilo musical que fusiona distintos géneros.

Ha reinterpretado el flamenco, mezclándolo con música pop y hip hop.

Ha explorado la música urbana con el lanzamiento de su colaboración “Con altura” junto a J Balvin y le dio al reguetón un giro experimental en su tercer álbum de estudio, ‘Motomami’.

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Su cuarto trabajo discográfico ‘Lux’, lanzado en 2025, fue aclamado por la crítica por su fusión de art pop y elementos clásicos.

Es ganadora de 2 premios Grammy, 11 Grammy Latinos, 2 premios al ‘Álbum del año’, entre muchos otros, y se convirtió en la primera artista española en la historia en ser nominada en la categoría de ‘Mejor artista Revelación’ en los premios Grammy.

El evento será transmitido en vivo el próximo jueves 23 de abril a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.