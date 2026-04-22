Concejales de Barranquilla advierten que no cuentan con esquema de seguridad: piden garantías

En la sesión de la plenaria del concejo este martes, 21 de abril, el concejal Alexis Castillo reveló que, desde hace un mes, no cuenta con un esquema de seguridad, afirmando que fue suspendido. Señaló como responsable al General Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“Y no es con medidas preventivas, se equivoca el señor General de la Policía, Miguel Camelo, quien retiró mi protección hace más de un mes sin justificación; porque no justificó”, dijo.

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En medio de su intervención, reveló que la concejal María Henríquez también se encuentra sin esquema de seguridad. Castillo hizo un llamado a las autoridades para que se le garantice el esquema de seguridad para seguir ejerciendo su labor como concejal.

“Y nosotros vamos a los barrios siempre como todo ciudadano con la bendición de Dios, pero que no tengamos que llegar a un extremo”, manifestó.

Llamado a la Policía

EL concejal Alexis Castillo anunció que no participará de las invitaciones que, según él, les hace la comandancia de la Policía a los cabildantes para dar a conocer detalles en materia de seguridad.

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“Y nos invitan al despacho de la comandancia de la Policía. Hoy anuncio que no me vuelvo a prestar para esa vagabundería. Yo no vuelvo a acudir al despacho del comandante de la Policía por muy información privilegiada y secreta, a mí esa payasada no me vuelve a meter”, dijo.

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