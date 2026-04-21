Conozca los barrios con cortes de energía este 22 de abril en Barranquilla, Malambo y Soledad

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Como parte de un plan de mejoramiento del servicio de energía, este miércoles 22 de abril se llevarán a cabo trabajos eléctricos en distintos sectores de Malambo y Soledad, lo que implicará interrupciones programadas del suministro.

Las labores principales se desarrollarán en el circuito Tesoro, en el municipio de Malambo, entre las 8:35 de la mañana y las 4:35 de la tarde. Durante este tiempo estarán sin servicio varios sectores, entre ellos Villa Esther, San Fernando, La Popa, Caracolí y Malambo Viejo, además de zonas rurales y fincas aledañas como Costa Piel, Los Pantanos y La Nubia.

Más información Más de 8.000 emprendedores han accedido a créditos con CrediChévere en Barranquilla

De manera paralela, en el circuito Simón Bolívar se ejecutarán trabajos entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana, afectando barrios como La Nieves, Santa Helena, Vista Hermosa y Sitio Hermoso en el municipio de Soledad. Posteriormente, entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía, se suspenderá el servicio en el Centro Comercial Alegra.

En el circuito Almendros, el mantenimiento se realizará entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, con interrupciones en sectores como Villa San Pedro, Santa María, Las Granjas y Puerta Dorada, así como en zonas del barrio 7 de Abril.

Asimismo, en horas de la tarde, entre la 1:15 y las 3:15, se adelantarán trabajos adicionales en el circuito Simón Bolívar, afectando sectores como Costa Hermosa y La Rivera.

Finalmente, en el sector de Sabanilla – Montecarmelo se realizará el cambio de elementos eléctricos entre las 8:04 de la mañana y las 5:55 de la tarde, lo que también implicará suspensión del servicio en esa zona.

Le puede interesar: Se siguen cometiendo homicidios y extorsiones pese a tregua de ‘Costeños’ y ‘Pepes’: Gob. Atlántico

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar las medidas necesarias durante los horarios establecidos para mitigar los efectos de la interrupción del servicio.

Escuche Caracol Radio en vivo: