Capturado en Cartagena ciudadano estadounidense requerido con fines de extradición

Gracias al fortalecimiento de los procedimientos operacionales y al oportuno flujo de información de Inteligencia Naval, unidades de la Armada de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un ciudadano de nacionalidad estadounidense, requerido por la Corte Distrital Norte del Estado de la Florida (Estados Unidos), por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

La operación se llevó a cabo en horas de la mañana de este miércoles en el barrio Bocagrande, en la ciudad de Cartagena, mediante un robusto despliegue de seguridad que incluyó capacidades terrestres, aeronavales y marítimas. Hasta el lugar arribaron unidades de Infantería de Marina de la Fuerza Naval del Caribe, acompañadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI, quienes dieron cumplimiento a la orden judicial emitida por la autoridad norteamericana.

De manera simultánea, unidades aeronavales realizaron monitoreo permanente del área, mientras que Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas fueron desplegadas en la bahía de Cartagena, efectuando un cierre marítimo que impidiera una posible huida del sujeto.

El capturado, un hombre de 39 años, es señalado de integrar una estructura criminal transnacional al servicio del narcotráfico y, de presuntamente, articular actividades ilícitas con el Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”. Según las investigaciones, el sujeto estaría involucrado en la coordinación del tráfico, transporte, recepción y acopio a gran escala de sustancias ilícitas desde zonas costeras colombianas con destino a los Estados Unidos de América.

Tras su captura, el ciudadano extranjero fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata – URI, de la Fiscalía General de la Nación en Cartagena, donde se adelantará su proceso de judicialización y el respectivo trámite de solicitud de extradición hacia los Estados Unidos.

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones contundentes contra las organizaciones criminales transnacionales que delinquen en el Caribe colombiano, contribuyendo a la seguridad y estabilidad regional.