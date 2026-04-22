Comunidad y estudiantes de la UIS protestan en la vía Barbosa a Bogotá. Hay bloqueos intermitentes

Una manifestación pacífica por estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), genera afectaciones en la movilidad en el municipio de Barbosa, Santander. Así lo confirmó el mayor Carlos Vergara, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA).

De acuerdo con el oficial, la protesta se desarrolla con bloqueos intermitentes en un tramo vial cercano al ingreso de la universidad, donde los manifestantes restringen el paso de vehículos durante aproximadamente una hora y habilitan la circulación por periodos de entre 10 y 15 minutos.

Según explicó Vergara, el inconformismo de los estudiantes y parte de la comunidad, estaría relacionado con el mal estado de la malla vial en el acceso a la institución, situación que ha motivado la jornada de protesta.

Lea también: Convocan consejo extraordinario por riesgo de colapso en viviendas en Bucaramanga

Las autoridades de tránsito se mantienen en el lugar regulando la movilidad, mientras se espera la intervención del gobierno municipal para establecer un diálogo con los manifestantes y lograr acuerdos que permitan restablecer el flujo vehicular de manera normal y garantizar la seguridad en el corredor vial.

De acuerdo con voces de los manifestantes la protesta se extenderá en una primera parte hasta las 7 de la noche de este miércoles 22 de abril, según logren avanzar en diálogos o acuerdos con las autoridades.