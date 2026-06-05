Incautan fentanilo, ketamina y morfina en bus de pasajeros que cruzaba Santander

La Policía de Santander incautó varias sustancias de control especial, entre ellas fentanilo, ketamina, morfina y propofol, durante un operativo de control realizado en la vía Ubaté – Puente Nacional, en jurisdicción del municipio de Barbosa, Santander.

El hallazgo se produjo durante la inspección a un bus de servicio público procedente de Bogotá. En una caja ubicada en el portaequipajes, los uniformados encontraron cinco frascos de ketamina, seis ampolletas de midazolam, tres ampolletas de citrato de fentanilo, veinte frascos de propofol, tres frascos de morfina y un frasco de dexmedetomidina.

Según la Policía, estos medicamentos están sometidos a regulación del Fondo Nacional de Estupefacientes y eran transportados de manera inadecuada, por lo que fueron incautados.

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Durante el procedimiento fue capturada una mujer de 22 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

Las autoridades advirtieron que sustancias como el fentanilo, la ketamina y el propofol suelen ser utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas el denominado “tusi”, o para la comisión de otros delitos.