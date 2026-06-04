Muro de más de 40 años amenaza con colapsar en Bucaramanga: familias denuncian riesgo en viviendas

Los habitantes del barrio Esperanza II, en el norte de Bucaramanga, alertaron sobre el deterioro de un muro de contención que, según la comunidad, representa un riesgo para varias viviendas de la zona.

De acuerdo con Martha Isabel González residente del sector, las grietas en la estructura han aumentado con el paso de los años y las recientes lluvias han empeorado la situación, señaló que funcionarios e ingenieros han realizado visitas, sin que les brinden alguna solución.

“El problema que tenemos nosotros, es que este muro de contención está en riesgo. Han venido varios ingenieros a mirar, han detallado. Hace como más o menos tres años vinieron como topógrafos, hicieron una realización del dibujo y según ellos dijeron que esto estaba en riesgo por arreglar. Ya hay papeles, ya hay fotos, ya hay copias de acá a la parte de mi casa, ya está todo esto toteado, esto está totalmente recién resanado”, señaló Martha González.

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A la problemática y preocupación por el estado de este muro se suma un presunto daño en el sistema de alcantarillado. La comunidad denuncia que aguas residuales estarían descendiendo por la zona, generando malos olores y posibles afectaciones a la salud de los residentes.

“El alcantarillado está bajando con agua negra y esa agua huele a feo, huele inmundo y ya pues varias personas como nosotros hemos estado enfermos de virus, hay malos olores y la verdad necesitamos que por favor nos ayuden, nos miren y nos colaboren. Ese muro de contención tiene más de 40 años, está totalmente toteado, esto está en riesgo”, resaltó González.

Los habitantes del barrio Esperanzan II de Bucaramanga invitan a las autoridades para que adelanten las obras necesarias y eviten una emergencia que pueda poner en riesgo la seguridad y la vida de estas familias..