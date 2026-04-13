🔴 EN VIVO | Bloqueos en Santander y Cúcuta hoy 13 de abril: Vías cerradas y últimas noticias

En la vía que de Arcabuco (Boyacá) conduce a Barbosa (Santander) se están realizando bloqueos intermitentes / Foto: Caracol Radio.

Este lunes, 13 de abril, ha estado marcado por nuevos bloqueos viales en el departamento de Santander. Aunque inicialmente se anunció un acuerdo entre manifestantes y autoridades del Gobierno Nacional para levantarlos, la situación ha evolucionado y a esta hora, el paso por los corredores viales clave, incluyendo el peaje de Lebrija, se encuentra nuevamente restringido.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, había confirmado en las últimas horas que los bloqueos en el peaje de Lebrija serían levantados. Este punto es crucial porque conecta con el Aeropuerto Internacional Palonegro y el Magdalena Medio, y los bloqueos habían causado estragos en la movilidad desde el inicio de las manifestaciones.

El acuerdo inicial, alcanzado tras una mesa de diálogo entre la gobernación y los manifestantes en la tarde de ayer, establecía que “el paro continúa, pero se levantan los bloqueos” en el peaje de Lebrija. Sin embargo, el acuerdo duró poco.

Algunos campesinos, que aseguraron no haber sido consultados sobre la decisión de levantar los bloqueos, se organizaron y decidieron mantener las vías cerradas.

La suspensión de la protesta a nivel nacional dependerá de las negociaciones con el Gobierno nacional que se desarrollarán este lunes. Siete líderes de la protesta han aceptado viajar hoy a Bogotá para sostener una conversación con el gobierno nacional. El gobernador de Santander también estará presente en la mesa de diálogo.

El objetivo principal de estas conversaciones es discutir la derogación de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que ordena la actualización masiva de los avalúos catastrales en 527 municipios a partir de 2026.

Los impactos de estos bloqueos son significativos. Según Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, los gremios advierten pérdidas que podrían alcanzar los 120 mil millones de pesos diarios. El sector turístico y otras actividades económicas también se han visto gravemente afectados, con cerca de 60 vuelos cancelados y más de 7.500 pasajeros perjudicados.

Uno de los sectores más comprometidos es el avícola. Martha Ruth Velásquez, directora ejecutiva de Fenavi Santander, alertó sobre 57 millones de aves en riesgo y al menos 1.200 granjas sin abastecimiento.

Minuto a minuto bloqueos en Santander y Cúcuta hoy 13 de abril