Convocan consejo extraordinario por riesgo de colapso en viviendas en Bucaramanga

En Bucaramanga se realizó un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo luego de las afectaciones que han dejado las fuertes lluvias de los últimos días.

Pues, en varias viviendas de los sectores del barrio Kennedy, del FONSE de Pablo VI, Villa Rosa y Granja de Provenza, hay grietas y están en riesgo de posibles colpaso.

Contexto: Estas son las afectaciones que ha dejado la lluvia en Santander

Diferentes secretarías se comprometieron a tomar medidas para definir acciones concretas frente a estas afectaciones, que están en línea roja y anticiparse a que estos escenarios escalen.

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El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Didier Rodríguez, indicó: “desde la UMGRD se mantiene un seguimiento técnico permanente en estos sectores, así como la coordinación de acciones con las entidades responsables, con el fin de implementar medidas que contribuyan a la mitigación del riesgo”.