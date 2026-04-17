Procuraduría levanta suspensión provisional de los 11 funcionarios del INPEC de la cárcel de Itagüí

Antioquia

La Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, luego del análisis de la apertura de investigación disciplinaria contra los 11 guardianes del INPEC que trabajan en el centro penitenciario La Paz de Itagüí, emitió una decisión inicial sobre la suspensión temporal que tenían estas personas.

Cabe recordar que estos funcionarios habían sido apartados del cargo tras la polémica fiesta vallenata realizada por varios cabecillas que hacen parte de la mesa de diálogo de paz urbana con el gobierno nacional. Ahora la entidad de control define que la investigación debe pasar a indagación previa, pero avala las pruebas presentadas por el INPEC.

“Se decreta nulidad procesal a partir, inclusive, del auto que ordenó apertura de investigación disciplinaria y se ordena rehacer la actuación procesal”, dice el documento que contiene la decisión.

Según la entidad, la apertura de investigación no fue legal y se vulneró el debido proceso , ya que no se les dieron a conocer algunos derechos y oportunidades a los que tenían derecho los señalados.

“Por ello resulta más que evidente que en el auto de apertura de investigación disciplinaria del 9 de abril de 2026, proferido por la OCID del INPEC, esa oficina incurrió, por omisión, en una irregularidad sustancial que a partir de ese momento afectó el debido proceso, puesto que desconoció el imperativo legal que enseña el artículo 215 del CGD, cuando indicó que la decisión de apertura de investigación disciplinaria “DEBERÁ” contener, entre otros aspectos sustanciales, una relación clara y sucinta de los hechos disciplinariamente relevantes en lenguaje comprensible, relación que por ninguna parte se aprecia en esa pieza procesal respecto de cada uno de los servidores públicos que allí se señalaron”, agregó.

Finalmente, la Procuraduría regional recalca que sobre esta decisión no procede ningún recurso “toda vez que fue oficioso”, es decir, fue una decisión de la misma autoridad.