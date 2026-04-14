‘Megaparranda’: Fiscalía investigará a Nelson Velásquez por enriquecimiento ilícito en Itagüí

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La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por el delito de prevaricato por omisión, tras la polémica que se ha generado en Colombia por la ‘megaparranda vallenata’ que se presentó en el pabellón número 1 de la cárcel de Itagüí (Antioquia), en la que participaron los cabecillas de las organizaciones armadas del Valle de Aburrá que están incluidos dentro de la ‘Paz Urbana’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Caracol Radio conoció que la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado le compulsó copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para que investigue por el delito de enriquecimiento ilícito al cantante vallenato Nelson Velásquez.

Por este caso, ya se impartieron órdenes de policía judicial y los investigadores adelantaron varias inspecciones, recopilando elementos materiales probatorios para determinar si hay méritos para abrir una investigación formal por estos hechos.