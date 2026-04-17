Procuraduría agrega director (e) a investigación por parranda con Nelson Velásquez en cárcel Itagüí

La Procuraduría General de la Nación declaró la nulidad del proceso disciplinario que se había iniciado contra 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras advertir fallas sustanciales en el auto de apertura de la investigación que podrían vulnerar el debido proceso y derechos fundamentales.

La decisión se da en medio de la polémica por la parranda realizada en la cárcel de Itagüí, que desató cuestionamientos sobre los controles internos del centro penitenciario.

Luego de subsanar las irregularidades, el Ministerio Público reabrió la investigación disciplinaria y amplió el número de vinculados. En esta nueva etapa fue incluido el director encargado del penal, Fabián Leandro León Rodríguez, quien además se desempeña como subdirector, por la presunta falsedad ideológica en documento público.

Con su vinculación, el proceso ahora cobija a 12 funcionarios. Asimismo, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional, por tres meses y sin remuneración, de varios uniformados mientras avanzan las diligencias.

Entre los suspendidos están los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente Eduardo Parra Ceballos; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y el propio León Rodríguez; así como el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia.

La Procuraduría continuará con las indagaciones para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias por estos hechos.