Recapturaron a uno de los fugados de la estación de Policía de Dosquebradas, Risaralda

Pereira

Se trata de Yeison Augusto Cárdenas Londoño, conocido como alias ‘Tomate’, que hacía parte del grupo de nueve personas que se fugaron de la estación de Policía de Dosquebradas el pasado 3 de abril.

El procedimiento fue adelantado por el Bloque de Búsqueda en el sector de Villavento en Dosquebradas, donde uniformados interceptaron al hombre y, tras un registro personal, le hallaron un revólver con seis cartuchos, lo que derivó en su captura en flagrancia.

Alias ‘Tomate’ había sido detenido el 23 de febrero por orden judicial, señalado de los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, relacionados con un hecho violento ocurrido en enero de este año. Desde entonces permanecía bajo medida de aseguramiento intramural en la estación de Policía del municipio.

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Sin embargo, en la madrugada del 3 de abril logró evadirse junto a otros ocho detenidos, tras la vulneración de una de las rejas del centro de reclusión transitorio, lo que activó un operativo especial de búsqueda en el área metropolitana. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Esta persona es un importante sicario de Cordillera, el Bloque de Búsqueda de la Policía, logró ubicarlo y recapturarlo con un porte ilegal de armas de fuego. Además, al parecer, estaba instrumentalizando menores de edad en la zona de Dosquebradas y Pereira para acciones criminales”, afirmó el coronel Ochoa.

Las autoridades indicaron que, además de responder por los delitos que ya se le imputaban, ahora deberá enfrentar cargos por fuga de presos y porte ilegal de armas. Asimismo, se adelantan verificaciones para determinar si durante el tiempo en que permaneció prófugo continuó vinculado a actividades delictivas.

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Con esta recaptura, la Policía avanza en el proceso de localización de los demás fugados, y reafirma el despliegue de operativos para garantizar la seguridad en el área metropolitana.