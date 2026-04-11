EN VIDEO: Así fue el exitoso amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico

El mundo fue testigo de un nuevo hito en la historia de la exploración espacial con el exitoso regreso de la misión Artemis II, que amerizó este viernes 10 de abril a las 7:07 p.m. (hora Colombia), tras completar un viaje de diez días alrededor de la Luna.

La tripulación, integrada por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, logró una hazaña sin precedentes al romper récords de distancia en el espacio exterior, consolidando este viaje como uno de los más ambiciosos de las últimas décadas.

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La cápsula Orion reingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad superior a los 38.000 kilómetros por hora, soportando temperaturas que superaron los 2.700 grados Celsius debido a la fricción.

Pese a las extremas condiciones, el descenso se desarrolló con total éxito gracias al despliegue de sus grandes paracaídas, permitiendo un amerizaje seguro en aguas del océano Pacífico, frente a la costa de California.

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