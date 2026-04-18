Lluvia de Líridas 2026: Fecha confirmada, qué son y cómo ver el espectáculo astronómico en Colombia / IncrediVFX

Los eventos astronómicos siguen descrestando al mundo. En estos primeros meses del año, muchas personas han podido observar desde eclipses solares hasta las increíbles auroras boreales que pintan el cielo de colores únicos, en diferentes partes del mundo.

Lea también: Este 18 de abril de 2026 habrá alineación planetaria: Fechas y lugares donde se podrá ver

En Colombia, aunque no se han podido ver todos los espectáculos astronómicos, algunos amantes del espacio han disfrutado de fenómenos, por ahora, el siguiente espectáculo astronómico, muy esperado del año, es la lluvia de estrellas Líridas, un desfile de asteroides único que emociona a los amantes del cielo.

¿Qué son las Líridas?

Las Líridas son, de acuerdo con la Nasa, conocidas por sus “meteóros rápidos y brillantes”. Indica la agencia espacial estadounidense, que son populares dado que, por hora, pueden avistarse hasta el paso de 100 objetos estelares, aunque por lo general suelen observarse entre 10 y 20 meteoros en las noches.

Estas estrellas se han visto durante los últimos 2600 años y los registros más antiguos de estas observaciones están en el libro chino de crónicas Zuo Zhuan, uno de los primeros escritos de historia de la China tradicional, y que data del año 687 a. C.

Le puede interesar: ¿Será el cometa más brillante del año? Todo sobre C/2026 A1 (MAPS) y su paso por la Tierra en abril

¿Cuándo se podrán ver las Líridas?

En 2026 las Líridas estarán activas entre el 16 de 25 de abril, la actividad máxima del efecto natural, se registrará el próximo 22 de abril, “cuando la Tierra atraviese la región más densa” del cometa C/1861 Thatcher, según Space.com.

¿Cuántos meteoros se podrán ver?

En condiciones normales y con cielos despejados, se estima una frecuencia de entre 15 y 20 meteoros por hora. Sin embargo, este fenómeno es conocido por sus sorpresas: en ocasiones poco frecuentes, se registran aumentos repentinos que pueden elevar la tasa hasta los 100 meteoros por hora.

¿Se podrá ver en Colombia?

Sí, la lluvia de estrellas Líridas 2026 será visible en Colombia, alcanzando su punto máximo entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril. El mejor momento para verlas será la madrugada del 22 de abril el mejor momento para observar, especialmente después de la 1 de la mañana.

¿Cómo observar las Líridas?

Las estrellas fugaces asociadas con el cometa, son conocidas por producir meteoros rápidos que no tienen estelas duraderas. Su velocidad es tal, que pueden eclipsar el brillo de los planetas más brillantes. Esto es porque los fragmentos más grandes tienen el tamaño de una pelota de baloncesto, algunos un poco más. Pero puede hacer lo siguiente para observarlas mejor:

Buscar un lugar con mínimo exceso de luz, alejado del alumbrado de la ciudad.

Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos antes de empezar.

Mantener una posición cómoda, preferiblemente recostado, para observar gran parte del cielo.

Tener paciencia, ya que los meteoros pueden aparecer en ráfagas seguidas de pausas.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: