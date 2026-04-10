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¿Cuál es el riesgo en el regreso de cápsula Orión de Artemis? Experto explicó el momento crítico

David Tovar, geólogo planetario y astrobiólogo, conversó con Dos Puntos de Caracol Radio acerca del regreso de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2, la cual trae en su interior a los cuatro astronautas de la Nasa: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

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La Nasa anunció que se tiene previsto que la cápsula regrese al planeta Tierra a las 8:07 de la noche, 7:07 de la noche en Colombia.

El amerizaje de Orión será en el océano Pacífico, cerca a la costa de California, Estados Unidos. Allí, un grupo especial de salud y apoyo de la Nasa esperará a que salgan los astronautas para llevarlos a un buque especial en el que se les realizarán exámenes.

¿Cuál es el momento de mayor riesgo en el retorno de cápsula Orión?

Según Tovar, el momento en el que la cápsula Orión ingrese a la atmósfera de la Tierra en su descenso será el momento crítico para el buen desarrollo de la última etapa de la Misión Artemis 2.

Explicó que en su entrada a la Tierra la cápsula se calentará alrededor de los 2.700 grados centígrados, lo que es comparable a la mitad de la temperatura de la superficie solar. “Ahí lo que fue, fue”.

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“Se empieza a calentar tanto que los electrones de los átomos que conforman esa atmósfera, nitrógeno y oxígeno, empiezan a moverse rápidamente y esto transforma ese entorno en plasma, mismo material del que está hecho el sol”, dijo.

En ese preciso instante, por el calentamiento de la atmósfera, se perderá comunicación con la cápsula y todo quedará en los conocimientos y experiencia de la tripulación.

Mencionó que al momento del amerizaje los astronautas pueden desorientarse y tener mareos, aunque para eso estará listo el equipo médico.

“Nos comentaban (la tripulación de Orión) que tienen gran material fotográfico y de video, por lo que estamos a la expectativa y pendientes de su regreso”, mencionó.

¿Cuándo alarmarse?

Aseguró que la misión de regreso de la cápsula puede retrasarse minutos, aunque si son horas puede haber una alerta y algo pudo ocurrir.

¿En qué cambia el regreso de la cápsula Orión a la de otras?

“La cuestión principalmente es la velocidad de ingreso. Hablamos de la Estación Espacial está en la órbita baja, mientras que Artemis viene de la Luna, por lo que tiene un recorrido de espacio profundo”, comentó.

“Todo tiene que estar muy bien calculado, el tipo de órbita y de dónde viene”, agregó.

Es por esto que recordó que en Artemis I, que fue cuando se envió a la cápsula Orión al espacio, se la equipó con artefactos para medir las condiciones del espacio, como la cantidad de radiación y los demás desafíos que afrontarían los astronautas.

“Siempre pueden salir cosas mal, pero eso es lo que se trata de evitar. Hay gente monitoreando minuto a minuto y confiamos en el talento y el conocimiento del equipo”, concluyó.

¿Dónde ver el regreso de la Misión Artemis en Colombia?

Las personas en Colombia y en el exterior pueden ver la transmisión de la Nasa a través del YouTube de Caracol Radio.

Además, desde la Nasa informaron que transmisión del regreso de la cápsula Orión podrá verse a través de varias plataformas como:

NASA+

Amazon Prime

Apple TV

Netflix

HBO Max

Discovery+

Peacock

Roku

Escuche la entrevista completa aquí:

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