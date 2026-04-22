75 familias desplazadas han llegado hasta el corregimiento Campo Dos de Tibú, en Norte de Santander

Un hombre desplazado por la violencia muestra una camiseta que pide paz para el Catatumbo. / Foto: EFE/ Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Catatumbo

Nuevamente las comunidades en la región del Catatumbo están pidiendo un cese al fuego a los grupos alzados en armas, argumentando que la población civil ha sido la más afectada por la disputa territorial que sostienen hace 15 meses las disidencias de las FARC y el ELN.

Jorge Silva, presidente de Asojuntas en el corregimiento de Campo Dos, zona rural de Tibú, en diálogo con Caracol Radio pidió "a los actores armados en confrontación que nos respete la vida, que nos respete el derecho a ser líderes en el territorio, que por ser líderes no seamos estigmatizados o amenazados o incluso secuestrados y que nos respeten el derecho internacional humanitario Exigimos también el derecho a vivir en paz“.

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Justamente esta comunidad, a través de un comunicado a la opinión pública, alzó su voz pidiendo la tan anhelada paz para su territorio.

“Que los campesinos y campesinas de la región tengamos el derecho de vivir sin zozobra, sin que en cualquier momento seamos víctimas de este conflicto y este flagelo que hoy enluta al territorio, que cada día más se recrudece, que los jóvenes hoy en día lamentablemente se están perdiendo ser jóvenes, que no necesariamente tienen que estar en esta guerra y que necesitamos en el territorio una paz real”.

Hasta este corregimiento ha llegado en los últimos días 75 núcleos familiares, huyendo de la guerra que se ha recrudecido, principalmente en la zona rural.

“En este momento tenemos 75 familias desplazadas, que son más o menos un número de cuatro o cinco personas por familia. Están ubicadas en la vereda Campo Tres. Lamentablemente a estas familias les tocó desplazarse debido a la situación de confrontación que hay en sus veredas, la vereda Cerro Madera, la vereda La Selva y Caño Victoria Sur. Fue tan difícil la situación allí en días anteriores que ellos decidieron, junto con la asociación, organizar una comisión para poderlos extraer porque estaban en el medio del conflicto”, explicó Silva.

Destacó que en las últimas horas una comisión de la Defensoría del Pueblo visitó estas familias, así como algunas ONG con presencia en la zona, para brindarles acompañamientos en medio de la dificultad que atraviesan.