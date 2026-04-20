Alcaldes del Catatumbo exigen al Gobierno Nacional acciones contundentes para frenar la violencia

Catatumbo

Los alcaldes del Catatumbo están exigiendo al Gobierno Nacional acciones contundentes para frenar el recrudecimiento de la guerra territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC en esta región del país. Durante los últimos días se ha incrementado los ataques con drones y otros delitos contra la población civil.

La vocería la están tomando los alcaldes de Tibú y Ocaña, quienes están alertando por el incremento de acciones armadas en los cascos urbanos y zonas rurales de sus municipios y que está provocando múltiples afectaciones a la población civil e incluso nuevos desplazamientos masivos de familias campesinas.

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“Hoy ya no es un solo sector, hoy tenemos enfrentamientos en el corregimiento de Pachelli, tenemos enfrentamientos en el corregimiento de Campo Dos y sobre la vía que de Tibú conduce hacia el corregimiento de La Gabarra, enfrentamientos entre el ELN y FARC, el uso del explosivo activado desde los drones, eso está causando un terrible desplazamiento en veredas de Pachelli, Campo Dos, donde la gente decidió proteger su vida y salir de sus viviendas”, dijo a Caracol Radio, Richard Claro, alcalde de Tibú.

Por su parte, Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña agregó que es preocupante el incremente de acciones violentas en los ejes viales que comunican con su municipio.

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“El eje vial Río de Oro a Aguachica, no se puede convertir en un atracadero, en un sitio donde todos los días aparece un actor diferente con resultados tristes para habitantes de Ocaña. Secuestros ya conocidos, hurtos de vehículos de manera permanente y lo mismo frente a los últimos hechos ocurridos entre el eje vial Ocaña, Ábrego y Cúcuta”.

Retenes ilegales, ataques con explosivos lanzados desde drones, secuestros y homicidios, son los delitos que más se han incrementado en esta región del país durante las últimas semanas.