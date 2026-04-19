Se recrudece el conflicto armado en la región del Catatumbo

Catatumbo

Hay preocupación en la región del Catatumbo por el aumento de acciones armadas presentadas durante la última semana en esta región del país y que genera zozobra y tensión entre la comunidad, principalmente en aquellos que habitan en zona rural.

Es justamente la iglesia católica la que está alertando por estas acciones armadas que se han intensificado, donde el uso de la tecnología en ataques bélicos, afecta a la población civil.

Los últimos días se presentaron al menos cinco ataques con drones en municipios como Sardinata, Tibú, El Tarra y San Calixto, en Norte de Santander, que dejaron afectaciones a varias viviendas.

“Lamentable la situación para todos los campesinos y para todas las veredas y caseríos del territorio del Catatumbo. Especialmente donde se han concentrado los conflictos en este momento en las veredas La Sierra y Cerro Madero, también por un lado de Pachelli, en la vereda San Martín, muchas familias han sufrido la pérdida de sus viviendas, han tenido que desplazarse a los cascos urbanos de los corregimientos a buscar refugio porque los combates no cesan”, dijo a Caracol Radio Monseñor Israel Bravo, obispo de la diócesis de Tibú.

Según el último informe entregado desde el puesto de mando unificado, más de 101 mil campesinos han dejado sus tierras durante los últimos 15 meses en el Catatumbo.