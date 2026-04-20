Tres soldados profesionales asesinados en zona rural de Ipiales

El Ejército confirmó la muerte de tres soldados profesionales adscritos al grupo mecanizado, José María cabal, tras ser atacados con explosivos que fueron lanzados con Drones.

Dos uniformados más resultaron heridos, por lo que fueron trasladados desde la zona a un centro asistencial en la ciudad de Pasto.

Los uniformados fallecidos fueron identificados como: Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado.

El Ejército atribuyó el hecho al grupo armado organizado residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Comandos de Frontera, que delinque en zona rural del municipio de Ipiales.