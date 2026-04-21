54 casos de menores desaparecidos en Cauca tienen en alerta a las comunidades indígenas

Cauca

El Área de Derechos Humanos del CRIC denunció una crisis humanitaria silenciosa bajo la desaparición y amenazas a menores de edad que ya completa 54 casos en lo corrido en el 2026.

La situación estaría vinculada directamente con el ciclo de reclutamiento forzado de menores por estructuras ilegales.

Mauricio Capaz, coordinador del Área de Derechos Humanos afirmó que el 98% de esas desapariciones corresponde a niños y jóvenes que son obligados a integrar las filas de los grupos armados no estatales.

Recientemente, una menor de 14 años que desapareció en el camino desde la vereda Quinamayó hasta el colegio La Primicia en el municipio de Toribío.

Capaz, calificó el fenómeno como una afectación silenciosa que persiste en los territorios indígenas.

“El fenómeno de la desaparición hay que leerlo en torno de al menos otras dos variables que tienen relación en el Cauca. La Desaparición y las amenazas giran alrededor de acciones de reclutamiento que se mantiene contra la niñez y la juventud en los territorios”, dijo Capaz.

Además, agregó que, “la afectación, al parecer, se mantiene de forma constante las zonas ancestrales del Cauca y seguramente en zonas no indígenas, a pesar de los esfuerzos amplios y decididos de la organización indígena para evitarlo”.

A través de los ejercicios de control territorial de las autoridades y guardia indígena además de familias y organizaciones sociales 35 menores han sido recuperados.

Ante la gravedad de la problemática, las comunidades exigen a todos los actores armados excluir a los menores del conflicto y regresarlos de manera inmediata a sus territorios. La guardia indígena mantiene la alerta máxima.