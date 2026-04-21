Capturado alias ‘Mojano’, presunto cabecilla de las disidencias en el norte del Cauca

El detenido es señalado de presuntamente liderar el cobro de extorsiones a comerciantes, coordinar las rutas del narcotráfico. Crédito: Policía Nacional.

Toribío - Cauca

El Departamento de Policía Cauca informó que fue capturado alias ‘Molajano’, uno de los presuntos cabecillas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ tras operativo en zona urbana de Toribío en el norte del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, el implicado era un objetivo de alto valor que generaba temor y zozobra en los municipios de Toribío, Jambaló y Páez.

Alias ‘Mojano’, con más de cinco años de trayectoria criminal al servicio de la estructura Dagoberto Ramos, es señalado de presuntamente liderar el cobro de extorsiones a comerciantes, coordinar las rutas del narcotráfico y estaría vinculado con varios homicidios selectivos.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya afirmó que el detenido era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado.

“Se caracterizaba por el recaudo de dineros producto de la venta de estupefacientes, así como el cobro de extorsiones de la región”, dijo el oficial.

El detenido fue trasladado de la zona vía helicoportada tras un amplio dispositivo policial, en medio del cual los uniformados fueron atacados con disparos. Uno de los proyectiles impactó en la aeronave, lo que, según la Policía, no representó ningún riesgo.

Para la institución policial la captura de ‘Mojano’, que quedó a disposición de la autoridad competente, representa un duro golpe a las finanzas y a la logística de las disidencias de las Farc.