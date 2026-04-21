Más de 8.000 emprendedores han accedido a créditos con CrediChévere en Barranquilla

El programa CrediChévere alcanzó cerca de 8.000 beneficiarios y superó los $20.000 millones en desembolsos, consolidándose como una de las principales apuestas de inclusión financiera en la ciudad. La iniciativa ha permitido que miles de emprendedores accedan a créditos formales y dejen atrás prácticas informales como el ‘pagadiario’.

Durante años, muchos pequeños empresarios enfrentaron dificultades para crecer debido a la falta de acceso a financiamiento justo. Hoy, este programa les ofrece alternativas reales para fortalecer sus negocios, generar empleo y mejorar sus condiciones de vida, con el respaldo institucional del Distrito.

El alcalde Alejandro Char destacó que CrediChévere busca apoyar directamente a quienes trabajan día a día por salir adelante. Según el mandatario, la meta es que los emprendedores cuenten con herramientas que les permitan crecer de manera sostenible y consolidar sus iniciativas productivas.

El impacto del programa se ha ampliado con la estrategia “CrediChévere a tu Barrio”, que acerca la oferta a las comunidades y elimina barreras de acceso. A través de esta modalidad, más de 650 personas han sido atendidas directamente en sus sectores, facilitando procesos de inscripción, asesoría y aprobación de créditos.

Las jornadas realizadas en barrios como Las Américas y Las Malvinas han permitido atender a cientos de emprendedores de distintas zonas de la ciudad, quienes han recibido orientación personalizada y acceso a financiamiento. Estas actividades no solo representan cifras, sino oportunidades concretas para fortalecer el tejido económico local.

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Además, el programa registra un recaudo del 73 %, lo que refleja la confianza de los beneficiarios y la sostenibilidad del modelo. Con créditos de hasta 14 millones de pesos, plazos flexibles y acompañamiento financiero, CrediChévere continúa posicionándose como un motor de desarrollo económico que transforma la vida de cientos de familias en Barranquilla.

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