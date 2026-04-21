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21 abr 2026 Actualizado 19:48

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Barranquilla

Investigan veracidad de presuntas extorsiones a docente de un colegio de Barranquilla

La institución rechazó las supuestas intimidaciones.

Imagen de referencia de salón de clases. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de salón de clases. Foto: Getty Images. / Sergio Vazquez

Imagen de referencia de salón de clases. Foto: Getty Images.

Brandon

Barranquilla

Este martes se conoció la denuncia de una profesora de un colegio en Barranquilla que estaría siendo víctima de presuntas extorsiones.

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Según la información conocida, las supuestas intimidaciones estarían relacionadas con exigencias económicas de hasta un millón de pesos, lo que ha generado preocupación no solo en la institución sino también entre padres de familia y estudiantes.

Desde la institución educativa se emitió un pronunciamiento en el que rechazan de manera contundente cualquier acto de intimidación contra su personal.

Además, hicieron un llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se brinden garantías de protección a la docente afectada.

Más información

El caso se suma a otras situaciones similares registradas recientemente en el Atlántico, donde educadores han denunciado ser blanco de extorsiones a través de diferentes mecanismos.

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