Cursos gratis para startups y emprendedores en Bogotá hasta finales de marzo: Así puede participar

La agencia Invest in Bogotá, en alianza con Valiu Consulting, ha abierto la convocatoria ‘Del Pitch al Funding’ para hacer cursos intensivos para nuevas startups y emprendimientos bogotanos.

El Bootcamp (así se le denomina a este tipo de curso) estará liderado por Nicolás Duarte, fundador de Valiu Consulting, quien acompañará a las startups en la construcción de un plan de presentación del proyecto alineado con los criterios de fondos de venture capital y aceleradoras.

Los cursos se realizarían durante abril de 2026, y desde ya están disponibles las inscripciones hasta el 26 de marzo.

Otros programas de emprendimiento en Colombia: Pulso CTi: conozca el nuevo programa de Ruta N que mide la innovación en Medellín

¿Qué incluye el bootcamp para startups y emprendedores en Bogotá?

Este curso contará con varias sesiones virtuales en la que se compartirán herramientas para convertir ideas de negocios y emprendimientos en oportunidades de crecimiento y posicionamiento comercial. Para esto se harán concretamente:

Cinco sesiones virtuales para estructurar el pitch.

Charlas con inversionistas experimentados.

Demo Day presencial con retroalimentación especializada.

Certificado de participación.

Estas sesiones se dividirán entre talleres prácticos y entrevistas con inversores internacionales, donde habrán charlas sin filtros en el que se dé cuenta de las métricas que deben tener en cuenta los emprendedores y los errores comunes que se comenten, para luego reforzar las técnicas comunicativas y hacer un pitch claro y atractivo.

¿Qué se hará en los cursos ‘Del Pitch al Funding’ de Invest in Bogotá?

Entre los trabajos a hacer, se realizará:

Una propuesta de valor.

Métricas clave.

Estructura efectiva para presentar la idea o proyecto de la empresa.

Estas herramientas esenciales servirán a los beneficiarios para realizar la introducción de su startup ante inversores y aumentar las posibilidades de levantar capital.

El proceso culminará con la Demo Day presencial, en el que los participantes presentarán sus proyectos ante partners de fondos e inversionistas.

Le puede interesar: Bogotá implementa nuevos requisitos obligatorios para autorizar eventos: ¿a partir de cuándo?

¿Cómo inscribirse a la convocatoria ‘Del Pitch al Funding’ en Bogotá?

Puede aplicar a estas convocatorias visitando el formulario virtual que se ha abierto, haciendo clic aquí.

Entre los datos que debe llenar, debe ofrecer su nombre, perfil de LinkedIn y los detalles de su startup, como el tipo de industria a la que está dirigida, etapa de desarrollo y razones para hacer parte de este proceso.

¿Qué es Invest in Bogotá?

Invest in Bogotá es una agencia de promoción de inversión extranjera en la capital, la cual proviene de una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Distrito.

Su propósito es facilitar la estructuración de nuevos negocios locales, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región.

¿Qué es Valiu Consulting?

Es una firma especializada en consultoría para startups y levantamiento de capital, creada en 2024 y liderada por Nicolás Duarte, especialista en mercadeo estratégico con experiencia en el acompañamiento de emprendedores en procesos de inversión y aceleración.

También puede consultar: Corferias anunció oficialmente la ampliación de sus instalaciones en Bogotá: así serán las obras

Escuche Caracol Radio EN VIVO: