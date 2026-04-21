Un mes pasó y aún no tengo respuestas: Mujer embarazada que fue baleada en La Guajira pide justicia

Catherine Torres Barros, de 27 años, quien fue baleada en la terraza de una vivienda el pasado 22 de marzo de 2026 aún no tiene respuestas por parte de las autoridades sobre los móviles de este atentado sicarial en su contra, a pesar de que se interpuso la denuncia ante la Fiscalía. Así lo reveló en entrevista con Caracol Radio.

“Ya se cumple el mes del suceso tan trágico que me pasó y aún nada, esperando respuesta, de pronto que dicen las autoridades porque no he recibido respuesta de nada”, manifestó la mujer a este medio.

El ataque sicarial contra la mujer ocurrió cuando se encontraba sentada en la terraza de una vivienda, momentos en que se encontraba hablando a través del celular, un sicario a bordo de una moto le disparó sin mediar palabras propinándole varios disparos.

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Tuvo cesárea de emergencia

La mujer, quien fue remitida al Hospital de Maicao luego de ser atendida en el centro asistencial de Uribia, manifestó que la bala ingresó por el pulmón izquierdo y le realizaron un procedimiento médico.

Posteriormente, se decidió realizarle la cesárea de emergencia. Hoy, su hija, se encuentra en buen estado de salud.

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“Ella está muy bien gracias a Dios, está evolucionando satisfactoriamente. Es un milagro como la gente dice, es fuerte y muy sana”, manifestó.

Claridad sobre los rumores en redes sociales

En conversación con Caracol Radio, aclaró que su caso no tiene nada ver que, con el alcalde de Manaure, como se estuvo manifestando en redes sociales, esto tras la publicación de un video explícito de contenido sexual que se había publicado en la cuenta de Instagram del mandatario municipal.

“Yo al señor alcalde de Manaure no lo conozco, quise de pronto aclarar todo con el alcalde; porque la gente ha estado regando una información que yo tenía algo con él, y no pensaron en el estado en que yo estaba. Y tampoco les importó que yo tengo mi relación, el papá de mi hija”, sostuvo.

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