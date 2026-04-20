Alerta por atentado contra alcalde Char habría surgido desde cárcel de El Barne: Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que la alerta sobre un posible atentado contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tendría como uno de sus orígenes información surgida desde la cárcel de El Barne, en medio de una cadena de comunicaciones que, según dijo, rompió los protocolos institucionales.

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Durante una rueda de prensa, Benedetti explicó que la advertencia se conoció luego de que un funcionario sostuviera contacto con un recluso en ese centro penitenciario, y posteriormente un oficial transmitiera directamente la información al mandatario local, sin pasar por los canales formales del Gobierno nacional y la cúpula de seguridad.

“El procedimiento debió hacerse a través de los generales y del Gobierno central para tomar las medidas pertinentes, pero eso fue lo que sucedió”, indicó el ministro, quien también advirtió que podrían existir amenazas adicionales provenientes de otras cárceles del país.

El jefe de la cartera política subrayó que, pese a la forma en que se conoció la información, el Gobierno activó de inmediato todos los protocolos de seguridad. En coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección (UNP), se reforzó el esquema de seguridad del alcalde Char y de su familia.

Recompensa por presuntas amenazas

Como parte de estas acciones, también se anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir o esclarecer posibles atentados, no solo contra el mandatario barranquillero, sino contra cualquier líder político en Colombia.

Por su parte, la Policía confirmó la convocatoria del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (CENIR) para actualizar el análisis de amenazas y desplegar capacidades de inteligencia y policía judicial en Barranquilla.

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Las declaraciones de Benedetti ponen de relieve el papel que podrían estar jugando estructuras criminales desde centros penitenciarios en la generación de amenazas, así como las fallas en los canales institucionales para el manejo de información sensible.

En ese contexto, el Gobierno reiteró que mantiene el monitoreo permanente de la situación y que continuará adoptando medidas para garantizar la seguridad de las autoridades locales, en medio de un escenario de creciente preocupación por el accionar de bandas criminales desde las cárceles del país