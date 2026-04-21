Más de 500 hectáreas en Santander avanzan en proceso para ser tituladas a campesinos

Más de 500 hectáreas en zona rural de Gámbita, Santander, entraron en revisión para definir quién es realmente su dueño.

La Agencia Nacional de Tierras desplegó durante cinco días un equipo técnico y jurídico que recorrió dos predios de gran extensión para analizar su situación.

En términos simples, lo que buscan es establecer si esas tierras son baldíos de la Nación, es decir, si pertenecen al Estado y no tienen un dueño formal.

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Si se confirma, el siguiente paso sería avanzar en su formalización, lo que permitiría que campesinos que hoy trabajan esos terrenos puedan acceder a títulos legales y tener seguridad sobre la tierra.

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Durante el proceso, los funcionarios recolectaron información catastral, jurídica y social para entender cómo se están usando estos predios y quiénes los ocupan.

“En Gámbita estamos dando pasos firmes para que las familias campesinas tengan certeza sobre la tierra que trabajan”, señaló Brigitte Flórez, coordinadora de la ANT en Santander.

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Este tipo de procesos busca reducir la informalidad en la propiedad rural y darles a las comunidades más estabilidad sobre el territorio que habitan.