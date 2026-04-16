Más de 2.000 campesinos de Boyacá recibieron de la ANT la titulación de sus tierras

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, indicó que en Boyacá se han entregado más de 8.000 títulos a campesinos / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Más de 2.000 familias campesinas recibieron este miércoles sus títulos de propiedad rural, luego de esperar cerca de 40 años para obtener el reconocimiento legal de las tierras que han trabajado por generaciones.

La entrega de estos títulos se realizó en el Coliseo Municipal de Tunja, la cual estuvo liderada por el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en coordinación con la Gobernación de Boyacá, como parte del Plan 10.000 Zona Andina, que destina 40.000 millones de pesos para la formalización de predios en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

“Estamos muy contentos de haber entregado estos 2.000 títulos y aquí no se trata de medirnos en hectáreas, sino en medirnos en familias beneficiadas y hoy tenemos la tranquilidad y la certeza de que hay 2.100 familias que salieron propietarias de su tierra. En un balance general se demuestra que, a pesar de las dificultades logísticas, financieras y demás, hemos podido hacer una presencia de impacto en todas las 13 provincias de Boyacá”, aseguró Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Con esta adjudicación, campesinos y campesinas de 33 municipios del departamento —entre ellos Tuta, Jenesano, Tasco, Cómbita, Ramiriquí y Otanche— se convirtieron en propietarios legales de los predios donde cultivan papa, maíz, cebada, habas y otras hortalizas.

Por otro lado, el director de la Agencia Nacional de Tierras explicó que la titulación de predios para los campesinos les trae grandes beneficios que antes no tenías.

“Boyacá se caracteriza por la fragmentación predial y la informalidad en la tenencia de la tierra, lo que históricamente ha limitado el acceso a créditos, programas estatales y seguridad jurídica. Con esta entrega, las familias podrán acceder a proyectos productivos, asistencia técnica y financiamiento para fortalecer la economía campesina”, expresó Harman.

Por otro lado, también se hizo la entrega de títulos a instituciones educativas rurales y sistemas de agua potable en municipios como Santa Rosa de Viterbo, beneficiando a más de 1.100 usuarios. Además, se otorgaron tres títulos históricos a comunidades indígenas, como parte del reconocimiento de sus derechos territoriales.

La meta de la Agencia Nacional de Tierras es llegar a la legalización de 10.000 predios en Boyacá

De acuerdo con el balance entregado por la Agencia Nacional de Tierras, en el departamento se han entregado hasta el momento más de 8.000 títulos en diferentes regiones de Boyacá.

Según lo expresó el director de la ANT, Juan Felipe Harman, van logrando la meta de alcanzar los 10.000 títulos y asegura que como van, superarán esa cifra.

“Estamos hablando de 10.300 levantamientos de formalización de alrededor de 8.200 títulos, estamos hablando de dos zonas de reserva campesina, de 4.500 hectáreas entregadas en el Magdalena Medio, estamos hablando también sustancialmente de 5 títulos históricos que suman 30.000 y que permiten que los municipios que tienen algunas afectaciones ambientales puedan iniciar en sus trámites y procesos de formalización. Pero vendrán más, estamos a la espera de por lo menos 5.000 títulos más de avanzar en los esquemas de formalización de los títulos históricos y estamos convencidos que le vamos a dar más y mejores noticias al departamento de Boyacá y vamos a lograr esa meta, creo que incluso vamos a superarla con mucha constancia y con el esfuerzo del equipo de la Agencia Nacional de Tierras”, apuntó.