ANT alerta dificultades para la entrega de tierras y pide articulación con entidades en el Valle

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, alertó sobre las serias dificultades que han impedido avanzar de manera efectiva en la implementación de la Reforma Agraria en el Valle del Cauca, pese a ser el territorio con mayor disponibilidad de predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“El Valle es el departamento con más bienes de la SAE en el país y, sin embargo, no hemos podido entrar de manera adecuada. Existe una inconformidad legítima del campesinado frente a la gestión de la Agencia y hay que reconocer que tiene razón”, afirmó el funcionario.

Harman explicó que el principal obstáculo ha sido la falta de articulación efectiva con las autoridades territoriales y otros actores clave.

“Las coordinaciones con la Gobernación del Valle del Cauca y con la fuerza pública han sido complejas, lo que ha limitado significativamente la capacidad de avanzar en la recuperación y entrega de tierras al campesinado y comunidades étnicas del departamento”, aseguró el director Harman.

A la fecha, la ANT ha logrado entregar menos de 5.000 hectáreas a comunidades rurales del Valle, una cifra marginal frente al potencial existente.

“Estamos hablando de entre 60.000 y 70.000 hectáreas que actualmente están en manos de la SAE, además de predios disponibles en el Fondo de Reparación. Es decir, el Valle del Cauca podría ser hoy el departamento líder en entrega de tierras en el país”, manifestó Juan Felipe Harman.

El director resaltó, que gran parte de estos predios provienen de bienes incautados a estructuras del narcotráfico, lo que representa una oportunidad clave para avanzar en la justicia social en el territorio.

“El Valle ha tenido históricamente una alta concentración de bienes de la mafia que hoy están a la espera de ser recuperados y puestos al servicio de la Reforma Agraria. Lo que queremos es que campesinos y comunidades indígenas puedan acceder a la tierra, producir y mejorar sus condiciones de vida”, enfatizó el director de la ANT.

Finalmente, hizo un llamado directo a las autoridades territoriales a fortalecer la coordinación institucional: “Hemos dispuesto canales de diálogo y existen conversaciones protocolarias, pero en la práctica las articulaciones han sido difíciles por parte de la Gobernación y de las autoridades locales. Si logramos una cooperación real y efectiva, podríamos acelerar de manera significativa la implementación de la Reforma Agraria en el Valle del Cauca”.