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08 jun 2026 Actualizado 20:05

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Menor de 13 murió tras quedar atrapada en un incendio en Rionegro, Santander

El fuego se habría generado por una falla eléctrica en la vivienda.

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Hay luto en el municipio de Rionegro en Santander tras el fallecimiento de una menor de 13 años tras quedar atrapada dentro de su vivienda cuando se incendió.

Según el reporte preliminar los hechos se presentaron en la vereda Balsas Cría y fue atendido por el cuerpo de bomberos y la Policía.

La emergencia se presentó en la madrugada de este lunes y según confirmó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, “los hechos fueron reportados en una finca, una vez la Policía conoce el caso desplaza sus capacidades al lugar con los bomberos quienes atienden la emergencia”.

Agregó el comandante que según las investigación preliminar, el fuego se habría generado por un incidente con un cable de energía y la menor estaba descansando en una de las habitaciones de la vivienda. Allí también estaba su papá quien reportó a las autoridades la emergencia.

El cuerpo de la menor fue trasladado hasta medicina legal para determinar las causas de su muerte mientras que las autoridades avanzan en las investigaciones para confirmar las causas del incendio.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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