Hombre fue encontrado sin vida en una cascada en Piedecuesta, Santander. Foto: Defensa Civil.

Bucaramanga

Una emergencia se presentó en el cierre de este puente festivo en el municipio de Piedecuesta en Santander cuando fue reportado a los organismos de socorro el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la Cascada El Caney.

Según el reporte del comandante de la Defensa Civil en Piedecuesta, Juan Carlos Garzón, recibieron un llamada que alertaba de la presencia de un hombre que aparentemente no tenía signos vitales.

“Un joven fallece por inmersión en el río del Oro en el sector del Caney, se hizo el rescate y se le entregó el cuerpo a las autoridades pertinente”, indicó el comandante Garzón.

La Defensa Civil junto al cuerpo de bomberos voluntarios apoyaron en las labores de recuperación y extracción del cuerpo para dejarlo a disposición de las autoridades judiciales y se pueda determinar las causas de su muerte.

Ante esta emergencia, las autoridades de socorro reiteraron el llamado a la ciudadanía para que tengan mayor precaución cuando visiten este tipo de lugares.