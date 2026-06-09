Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jun 2026 Actualizado 01:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Hombre fue encontrado sin vida en una cascada en Piedecuesta, Santander

La Defensa Civil se encargó de recuperar el cuerpo para la investigación judicial.

Hombre fue encontrado sin vida en una cascada en Piedecuesta, Santander. Foto: Defensa Civil.

Hombre fue encontrado sin vida en una cascada en Piedecuesta, Santander. Foto: Defensa Civil.

Hombre fue encontrado sin vida en una cascada en Piedecuesta, Santander. Foto: Defensa Civil.
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Una emergencia se presentó en el cierre de este puente festivo en el municipio de Piedecuesta en Santander cuando fue reportado a los organismos de socorro el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la Cascada El Caney.

Según el reporte del comandante de la Defensa Civil en Piedecuesta, Juan Carlos Garzón, recibieron un llamada que alertaba de la presencia de un hombre que aparentemente no tenía signos vitales.

“Un joven fallece por inmersión en el río del Oro en el sector del Caney, se hizo el rescate y se le entregó el cuerpo a las autoridades pertinente”, indicó el comandante Garzón.

La Defensa Civil junto al cuerpo de bomberos voluntarios apoyaron en las labores de recuperación y extracción del cuerpo para dejarlo a disposición de las autoridades judiciales y se pueda determinar las causas de su muerte.

Ante esta emergencia, las autoridades de socorro reiteraron el llamado a la ciudadanía para que tengan mayor precaución cuando visiten este tipo de lugares.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir