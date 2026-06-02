Renuncia el secretario de Cultura de Tunja tras cambio en la Alcaldía

La Alcaldía de Tunja registró la primera salida de un integrante de su gabinete luego de la designación de María Paula Jiménez como alcaldesa encargada. Se trata de Juan Pablo Pérez Espitia, quien presentó su renuncia al cargo de secretario de Cultura y Patrimonio de la capital boyacense.

Pérez Espitia había acompañado la administración del alcalde Mikhail Krasnov y contaba con una trayectoria relacionada con la gestión cultural, la comunicación institucional y la producción audiovisual. Su experiencia incluye cargos en entidades públicas de Boyacá y participación en proyectos de promoción turística regional.

Aunque la administración municipal no ha entregado detalles sobre las razones de su salida, distintos sectores políticos han comenzado a mencionar su nombre como posible candidato a la Asamblea de Boyacá en las elecciones territoriales de 2027. Por el momento, el exfuncionario no ha confirmado públicamente aspiraciones electorales.

La renuncia ocurre en un momento de expectativa sobre posibles cambios dentro del gobierno local. La llegada de una alcaldesa encargada suele derivar en ajustes administrativos y reacomodamientos políticos, por lo que la salida de Pérez Espitia podría marcar el inicio de una nueva etapa dentro del gabinete municipal.