“La infraestructura debe ser una política de Estado que trascienda los años electorales”:Rafael Herz

Rafael Herz destacó la importancia de que la infraestructura sea una política de Estado sostenida en el tiempo. |Foto: Caracol Radio

Durante el lanzamiento del especial 100 Nuevos Líderes de Colombia de Caracol Radio, Rafael Herz de la Financiera de Desarrollo Nacional afirmó que, como ocurre en cualquier año electoral, 2026 estará marcado por la incertidumbre. Sin embargo, subrayó que los proyectos de infraestructura deben entenderse como políticas de Estado y no de gobierno, capaces de mantenerse en el largo plazo de manera independiente a los cambios políticos.

Herz explicó que la labor de la Financiera es estructurar y financiar proyectos de infraestructura que van más allá de las cifras de inversión y tienen un impacto directo en la vida de las personas. De esta forma se mejora la calidad de vida de los colombianos aportando a la sostenibilidad, la resiliencia y al cierre de brechas en distintas regiones del país.

Aquí la entrevista: