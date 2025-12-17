“La infraestructura debe ser una política de Estado que trascienda los años electorales”:Rafael Herz
El vicepresidente y asesor de infraestructura de la FDN destacó el papel de la infraestructura como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida, cerrar brechas y avanzar hacia un país más equitativo.
Durante el lanzamiento del especial 100 Nuevos Líderes de Colombia de Caracol Radio, Rafael Herz de la Financiera de Desarrollo Nacional afirmó que, como ocurre en cualquier año electoral, 2026 estará marcado por la incertidumbre. Sin embargo, subrayó que los proyectos de infraestructura deben entenderse como políticas de Estado y no de gobierno, capaces de mantenerse en el largo plazo de manera independiente a los cambios políticos.
Herz explicó que la labor de la Financiera es estructurar y financiar proyectos de infraestructura que van más allá de las cifras de inversión y tienen un impacto directo en la vida de las personas. De esta forma se mejora la calidad de vida de los colombianos aportando a la sostenibilidad, la resiliencia y al cierre de brechas en distintas regiones del país.
Aquí la entrevista: