Cerca de 40 toneladas de pera ha comprado la RAPE a productores de Boyacá

El director de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central Luis Fernando Sanabria, contó a Caracol Radio la campaña para apoyar a productores campesinos boyacenses.

Se trata de Cambio Verde, donde se habla de un intercambio, un trueque, lo que hacían nuestros antepasados, donde la RAPE compra producciones de alimento que estén en superproducción, en abundancia, como es el caso de la pera de Jenesano y Nuevo Colón y la comunidad entrega cartón, envases, entre otros.

“Luego de haber comprado 5 toneladas en Villa de Leyva y hoy 10 toneladas a los productores en Tunja, lo intercambiamos por material de reciclaje, que gracias a ustedes, como medio de comunicación, masifican el proyecto. Nos llega la gente allí, nos llega a las instituciones con 5 kilos de cartón, con 5 kilos de botella, con 5 kilos de chatarra y esos mismos 5 kilos se le entregan en el producto pera”.

El profesional indicó que ya se ha trabajado esta estrategia en otras regiones comprando canastillas y frutas; en Tocaima con el mango, en el Huila con el melón, para motivar al campesino y que su producción no se pierda completamente.

“Desde el punto de vista ambiental evitamos que mucho material que puede ser reciclado vaya a los rellenos sanitarios. Es una economía de escala excelente, entonces en Villa de Leyva recogimos 3 mil 500 kilos de material de reciclaje entre botella, cartón, hierro, lata, en fin, papel y también dignificamos un poco al campesino y la profesión del reciclador”.

“Hoy hemos tenido toda la influencia de entidades, la Notaría nos donó más de 20 kilos de material, la Fiscalía 40 kilos, la Procuraduría 32 kilos, los estudiantes del colegio Boyacá, llegaron gran parte de los estudiantes con un kilo de algo y se llevaron un kilo de pera para la casa”.

Esta iniciativa nació de la RAPE Región Central, ha cargo de su director quien manifestó que ha impactado departamentos como el Huila, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Meta, tanto así que este jueves estarán en la Plaza de Bolívar de Bogotá apoyando a productores de pera con 20 toneladas. En lo corrido de este proyecto Cambio verde, la RAPE ha comprado en total 35 toneladas de pera entre Tunja, Villa de Leyva y Bogotá.

Como dato curioso, la comunidad ha apoyado esta iniciativa, tanto así que en el trueque, una señora de Villa de Leyva, cambió sus tapas de las ollas viejas para unirse a esta labor ambiental de Cambio verde.

Logros de Cambio Verde

En su primera fase, entre 2016 y 2019, benefició a más de 75.000 personas; se recuperaron más de 250.000 kilos de material reciclable y se entregaron 78.691 kilos de alimentos en tres localidades del Distrito Capital, 11 municipios de Cundinamarca, cinco territorios del Meta, cuatro de Boyacá y dos del Tolima.

Durante la segunda fase, en el 2024, se realizaron 20 jornadas en los seis territorios asociados: Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima y Bogotá D.C., en las que participaron cerca de 1.000 personas, 15 asociaciones de recicladores, se entregaron más de 2.5 toneladas de alimentos frescos y saludables, y se recolectaron 3 toneladas de material aprovechable.