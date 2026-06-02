Mientras se reabre la Transversal del Sisga, alcalde de Santa María anuncia un paso alterno

Las fuertes lluvias en Santa María, Boyacá, derivaron en un derrumbe en la vía principal a San Luis de Gaceno, sector Marrano Loco / Foto: Concesión Transversal del Sisga.

Santa María

La Agencia Nacional de Infraestructura informó que por las lluvias que han provocado movimientos de remoción en masa se cerró por tiempo indefinido la Transversal del Sisga entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno.

En la zona hay maquinaria y operarios evaluando las condiciones geotécnicas del sector para retirar el material desprendido y la recuperación del paso por la vía.

Mientras avanzan estas obras el alcalde de Santa María, Rubén Darío González, informó que se encuentra habilitada la vía alterna que conecta los sectores de Calichana y Aguacaliente para el tránsito vehicular entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde.

Por seguridad, se pide no usar esta carretera alter en la noche, ya que las condiciones del terreno pueden representar riesgos para conductores y pasajeros.