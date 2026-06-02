Hoy habrá una nueva mesa de diálogo para la tarifa diferencial del transporte estudiantil

La cuarta mesa de diálogo para la tarifa diferencial de transporte a estudiantes de educación superior se realizará en la Terminal de Transporte de Tunja / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Líderes estudiantiles de educación superior de Boyacá adelantarán una nueva mesa de diálogo con el Gobierno de Boyacá para definir la puesta en marcha de la tarifa diferencial de transporte para estudiantes de educación superior en el departamento.

Con el fin de definir estos parámetros, se adelantará hoy la cuarta mesa de diálogo entre las diferentes autoridades y el Gobierno departamental con los líderes estudiantiles en la Terminal de Transporte de Tunja, a partir de las 2:00 de la tarde.

“El compromiso con la Gobernación de Boyacá es que ellos nos traen directamente el documento para ser firmado. Nos falta dialogar algunas cosas o requisitos que también tendría la tarifa diferencial para entregar este subsidio. Hemos llegado a un acuerdo y es que primero no va a haber requisito de edad, entonces va a ser para cualquier estudiante de universidad pública, porque este es el plan piloto de la tarifa diferencial, se va a lanzar primero para instituciones de educación superior públicas y esperamos que con la reforma de la ordenanza 050 el próximo año se pueda establecer también para universidades privadas”, aseguró, Julián Montañez, líder estudiantil.

En cuanto a los 5.000 estudiantes que serán beneficiados con el subsidio de la tarifa diferencial, Julián Montañez manifestó que todo está definido.

“Ya tenemos unos parámetros hablados, charlados, que ya llegamos en consenso con la Gobernación de Boyacá. No ha sido fácil consensuar con ellos, pero pues la idea es terminar de establecer esos pequeños detalles y lo más importante, ¿quiénes son los que van a llevar este proceso de inscripción? Y además de eso, pues nosotros dentro de la mesa estamos exigiendo que la mesa también sea veedora del mismo programa que se está generando. Obviamente esto para velar por la debida distribución de estos 3.000 millones de pesos que destina la Gobernación de Boyacá”, dijo.

Los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la ESAP y el Sena serán los que inicialmente se verán beneficiados con esta tarifa diferencial, la cual estaría iniciando en el segundo semestre de este año.