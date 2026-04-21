Duitama solicita a la ANI acciones urgentes para mejorar seguridad y mitigar impacto del tren

Duitama

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Alcaldía de Duitama desarrollaron una mesa técnica en Bogotá para abordar las principales inquietudes sobre la operación del tren en el municipio, especialmente en temas de seguridad, movilidad y percepción ciudadana. El encuentro fue liderado por el presidente de la ANI, Óscar Torres, y contó con la participación de la alcaldesa Rocío Bernal y su equipo de gobierno.

Durante la jornada, el presidente de la ANI aseguró que el sistema férreo es clave para el desarrollo regional. “El tren no es un enemigo del desarrollo de las regiones. Por el contrario, ayudará a fortalecer el tejido social y no será un obstáculo para el desarrollo urbanístico de Duitama. Entendemos que existe una percepción en la comunidad y por eso hemos tomado atenta nota de cada uno de los puntos planteados”, afirmó Torres, reiterando el compromiso de la entidad con la seguridad de los ciudadanos.

Por su parte, la alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal, enfatizó en la necesidad de atender las afectaciones que ha generado la reactivación de la línea férrea en la ciudad. “Pusimos sobre la mesa las afectaciones que hoy vive Duitama por la reactivación del tren, especialmente en movilidad, conectividad y seguridad. Avanzamos en la construcción de soluciones concretas y logramos un compromiso clave: el próximo 28 de abril la ANI estará en la ciudad para socializar y trabajar directamente con la comunidad”, señaló la mandataria.

En la mesa técnica también se revisaron los avances en la modernización del corredor férreo Bogotá–Belencito y la estructuración del nuevo contrato de operación, considerado estratégico para la conexión entre Boyacá y la capital del país. La ANI destacó que en los últimos tres años se han invertido más de $387.000 millones, lo que ha permitido movilizar cerca de 1,9 millones de pasajeros y más de 255.000 toneladas de carga.

La administración municipal se indicó que continuarán las gestiones con entidades del orden nacional para impulsar proyectos que fortalezcan el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo económico de Duitama y la región.