Líderes que protestan en el peaje de Tuta se reunirán hoy con la Agencia Nacional de Infraestructura

La comunidad de los municipios de Oicatá, Cómbita, Sotaquirá y Tuta protestan desde la semana anterior en el peaje de Tuta / Foto: Suministrada.

Tuta

Continúa la protesta pacífica en el peaje de Tuta por parte de la comunidad de los municipios de Oicatá, Cómbita, Sotaquirá y Tuta quienes protestan, porque según ellos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no ha cumplido con la tarifa diferencial para los habitantes de estos municipios.

Con el fin de llegar a un acuerdo, líderes sociales de estas comunidades adelantarán hoy una mesa de diálogo con directivos de la ANI en las instalaciones del peaje de Tuta.

“Después de tantas y tantas reuniones que hemos tenido con la ANI en los cuatro municipios no quedó otra solución sino protestar en el peaje, levantar las talanqueras y hacer lo que hicimos en días pasados y la protesta se mantiene, y a raíz de eso nos convocaron a una reunión en las instalaciones del peaje para analizar nuestro pliego de peticiones que tiene puntos claros y uno de esos es la tarifa cero para estos cuatro municipios que han tenido la afectación, no solamente desde que se trasladó el peaje, sino desde el momento que también se tenía la tarifa diferencial de $2.500 y que empezaron a incrementar de manera descomunal ese valor, llegando a $8.000”, señaló Juver Ernesto Avella Univio, líder social.

Además de la tarifa diferencial cero, los líderes sociales también socializarán con los directivos de la ANI dos puntos más como las obras complementarias en la vía Tunja-Sogamoso y la Compensación Campesina.

“Resulta que en el año 2021 cuando se hizo la manifestación del paro campesino y se firmaron unos acuerdos ahí en el peaje de que la ANI iba a realizar unos trabajos, por ejemplo, iba a hacer tres puentes peatonales en el sector del Barne, de Oicatá y otro en Chirurica, y eso nunca lo han hecho, desde el 2021 nunca lo han hecho. También iban a arreglar las entradas de los municipios afectados y esas obras complementarias nunca la han realizado. Por otro lado, los mercados campesinos se iban a llamar ventanas comerciales para que los municipios afectados vendieran sus productos, tanto agrícolas como comerciales, a lado y lado del peaje. La ANI nunca lo realizó”, agregó.

Por último, Avella Univio indicó que, si no se llega a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, la protesta continuará.

“Si no llega una persona que tenga poder de decisión del Ministerio de Transporte y directores de la ANI para que firmen la resolución, la protesta va a seguir de manera indefinida. La comunidad es la que va a tomar la decisión. En el momento que se siente con los representantes que vengan y depende la voluntad de ellos, entonces la misma comunidad va a ser la que tome la decisión”, indicó.

Las protestas en el sector del peaje del municipio de Tunja se vienen realizando desde la semana anterior.