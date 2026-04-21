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21 abr 2026 Actualizado 16:20

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Karol G anuncia las primeras fechas de su nueva gira de estadios ‘Viajando por el mundo Tropitour’

La colombiana se presentará en 39 estadios en Norteamérica, Sudamérica y Europa, llegando a Colombia el 4 de diciembre de 2026, al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Karol G performs at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Karol G performs at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella) / Kevin Mazur

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 19: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Karol G performs at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 19, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)

Matheo

Este martes, la cantautora colombiana Karol G anunció las primeras fechas de su nueva gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’, que pasará por 39 estadios en Norteamérica, Latinoamérica y Europa durante un año, iniciando en julio.

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Esta nueva gira pasará por las ciudades de Chicago, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas, en los Estados Unidos, además de Toronto, en Canadá.

En Centroamérica estará en Monterrey y Ciudad de México, México, San Juan, Puerto Rico y Santo Domingo, República Dominicana.

En Europa visitará Milán, Italia; Lyon y París, Francia; Düsseldorf, Alemania; Varsovia, Polonia; Amsterdam, Países Bajos; Londres, Inglaterra; Lisboa, Portugal; Sevilla y Barcelona, España.

Y en Latinoamérica tocará en São Paulo, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Santiago, Chile; Lima, Perú y Quito, Ecuador.

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ EN COLOMBIA?

La estrella colombiana se presentará en Colombia el 4 de diciembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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Karol G hizo el anuncio oficial el pasado domingo durante su presentación en el festival de Coachella, a través de las pantallas del escenario, con una frase en letras naranjas que decía: “Nos vamos de tour”.

Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival.

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