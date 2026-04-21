Reykon sorprende con “La culpa”: un adelanto de su próximo álbum

Andrés Felipe Robledo Lodono "Reykon" posa durante el pesaje para Triller Fight Club en el Mercedes-Benz Stadium el 16 de abril de 2021 en Atlanta, Georgia. (Foto de Al Bello/Getty Images) / Al Bello

El cantante colombiano Reykon presenta su nuevo sencillo “La culpa”.

Una canción que marca un punto clave en su carrera y que servirá como antesala de su próximo álbum.

Con un estilo auténtico, el artista explora la nostalgia y la madurez, recordándole al público por qué se consolidó como una de las voces más representativas del género urbano.

“La culpa” aborda el momento inevitable tras una ruptura, cuando las emociones se confunden y surge la necesidad de encontrar responsables.

La historia refleja la dualidad de culpar al otro o cuestionarse a sí mismo, mientras aún pesa la idea de un futuro compartido.

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Reykon transmite esta complejidad con una interpretación cargada de sentimiento.

Este lanzamiento llega como adelanto del esperado nuevo álbum del artista, un proyecto que promete mostrar una faceta más cercana, sincera y real.

Su último sencillo, “Tal para cual”, se convirtió en tendencia al alcanzar el puesto #1 en TikTok y el #13 en el Top Songs Colombia de Spotify.

Con “La culpa”, Reykon abre un nuevo capítulo en su trayectoria, buscando consolidar su lugar en la música urbana con una propuesta que mezcla vulnerabilidad, madurez y autenticidad.