Un jurado determina que Live Nation y Ticketmaster mantenían un monopolio ilegal de venta de boletas

Un jurado ha concluido que Live Nation Entertainment y su filial Ticketmaster ostentaban ilegalmente un poder monopólico en el mercado de venta de boletas para conciertos en los Estados Unidos.

El jurado llegó a su veredicto tras aproximadamente cinco semanas de juicio.

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Las deliberaciones del caso comenzaron el viernes.

El fallo representa un rechazo al acuerdo alcanzado en marzo pasado entre el Departamento de Justicia y Live Nation en el que la compañía aceptó una serie de cambios estructurales en su negocio, incluyendo modificaciones en los acuerdos de venta de entradas con los recintos, la limitación de ciertas tarifas de servicio y el pago de una multa de 280 millones de dólares.

Durante el juicio, los estados argumentaron que Live Nation y Ticketmaster ostentaban un monopolio en la industria de la música en vivo y eran responsables del aumento de precios.

El gobierno presentó una demanda contra Live Nation hace dos años, durante la administración Biden, y aproximadamente 40 estados también demandaron a la compañía.

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La demanda alegaba que Live Nation ejercía un dominio ilegal en el negocio de los conciertos, en un grado que perjudicaba a artistas, fanáticos y recintos.

Una victoria en la demanda implicaba que Live Nation se separaría de Ticketmaster, con la que se había fusionado en 2010 durante la administración Obama.