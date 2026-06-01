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01 jun 2026 Actualizado 19:11

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Camilo anuncia concierto en Bogotá como cierre de su: “Worldwide Tour 2026″

El artista se presentará en el Movistar Arena el 11 de diciembre, en el último show de su gira mundial que recorrerá más de 40 ciudades en 15 países.

CANCUN, MEXICO - MAY 06: Camilo performs on his &#039;De Adentro Pa Afuera Tour&#039; at Estadio Beto Avila on May 6, 2023 in Cancun, Mexico. (Photo by Thaddaeus McAdams/Getty Images)

CANCUN, MEXICO - MAY 06: Camilo performs on his 'De Adentro Pa Afuera Tour' at Estadio Beto Avila on May 6, 2023 in Cancun, Mexico. (Photo by Thaddaeus McAdams/Getty Images) / Thaddaeus McAdams

CANCUN, MEXICO - MAY 06: Camilo performs on his &#039;De Adentro Pa Afuera Tour&#039; at Estadio Beto Avila on May 6, 2023 in Cancun, Mexico. (Photo by Thaddaeus McAdams/Getty Images)

Vicente

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El cantautor colombiano Camilo, anunció que Bogotá será el escenario elegido para cerrar su gira mundial.

Cortesia: Andrea González

Cortesia: Andrea González

Cortesia: Andrea González

Cortesia: Andrea González

El próximo 11 de diciembre de 2026, el artista se presentará en el Movistar Arena como parte del Camilo Worldwide Tour 2026, un recorrido que lo llevará por más de 40 ciudades en 15 países.

La gira para Camilo, cerrar este viaje musical en Colombia tiene un significado especial: regresar a casa después de un año.

En esta nueva etapa, el artista propone una experiencia más íntima y cercana, inspirada en la idea de detenerse, mirar distinto y reconocer la felicidad en lo cotidiano, en lo imperfecto y en lo real.

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El concierto reunirá música, emoción y una conexión genuina con los asistentes. Camilo, seis veces ganador del Latin GRAMMY, presentará un recorrido por sus grandes éxitos, junto con adelantos de su próximo álbum de estudio previsto para 2026.

De esta manera, reafirma su evolución artística y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que lo ha convertido en una de las voces más influyentes de su generación.

Con más de 121 millones de seguidores globales, más de 25.000 millones de reproducciones y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo continúa posicionándose como uno de los artistas más influyentes de su generación.

El Camilo Worldwide Tour 2026 promete ser una experiencia que va más allá de la música, emocionando a el público desde lo emocional y lo colectivo, en una noche que reunirá a miles de personas en Bogotá.

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