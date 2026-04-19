El cantante Gian Marco trabaja en su primer álbum en el género de la salsa y prepara gira

Gian Marco, el cantante peruano, atraviesa uno de los capítulos más sólidos y emocionantes de su carrera. Con más de 35 años de trayectoria, el reconocido artista no solo celebra un legado musical impecable, sino que vive un presente vibrante que lo mantiene vigente y conectado con nuevas audiencias en toda Latinoamérica.

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GianMarco es considerado uno de los cantautores más influyentes de la música en español. A lo largo de su carrera, ha construido un catálogo excepcional que lo posiciona como uno de los grandes creadores de éxitos en la industria.

Es ganador de tres Latin Grammy y con 17 nominaciones adicionales, cuenta con 17 álbumes de estudio, múltiples certificaciones de oro y platino, y millones de copias vendidas en América y Europa. En 2024 presentó su más reciente producción discográfica, “Aún Me Sigo Encontrando”, nominada al Latin Grammy, en la que reunió a figuras icónicas como Rubén Blades, Andrés Cepeda, Silvio Rodríguez, Mike Bahía y Leonel García.

El compositor detrás de los grandes éxitos:

El talento de Gian Marco ha trascendido su propia voz. Sus composiciones han marcado la carrera de algunos de los artistas más importantes de la música latina, por ejemplo, ha sido el compositor de temas como: “Hoy” de Gloria Estefan, “Canta Corazón” y “Tengo Ganas” de Alejandro Fernández, “Este Loco Que Te Mira” de Marc Anthony y “Ni Rosas Ni Juguetes” de Paulina Rubio, solo por mencionar algunos.

Como parte de este gran momento, GianMarco se prepara para iniciar una esperada gira con la primera parada en Perú durante el mes de mayo, donde recorrerá distintas ciudades llevando un espectáculo íntimo y poderoso que celebra su historia, sus canciones y su conexión única con el público.

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Nuevo álbum:

Gian Marco contó en los micrófonos de Caracol Radio que esta es una nueva etapa en su vida: “Yo he escrito salsa para muchos artistas como Víctor Manuel, Marc Anthony, La India y ese es el camino de la música, hacerlo con mucho respeto y mucha consciencia de lo que uno se va a meter”.

Dijo también que fue por medio de sus redes sociales dónde les preguntó a sus seguidores si les gustaría que hiciera un álbum de salsa y allí tuvo un gran recibimiento por lo que decidió asumir el reto.

Este nuevo disco tendrá cinco canciones inéditas y cinco canciones clásicas suyas, pero en versión salsa.

Gira por Perú:

Gian Marco indicó que está muy feliz de regresar a su país natal, el año anterior tenía preparada esta gira, pero por diversos motivos no se pudo realizar, así que viene cargado y muy feliz de poder, ahora sí, regresar y reencontrarse en vivo con la gente.

Para los colombianos que lo quieran ver pronto, Gian Marco tendrá una fecha muy especial en la que fue invitado por Laura Pausini a cantar en su concierto. Esto será el día 22 de abril, en el Movistar Arena. Allí cantarán juntos el tema “Hoy”.

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