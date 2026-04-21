Carlos Vives y Juan Luis Guerra se unen en su primera colaboración “Buscando el mar”

El cantautor y actor colombiano Carlos Vives y el músico dominicano Juan Luis Guerra se han unido en su primera colaboración, “Buscando el mar”.

Esta nueva canción está inspirada en el libro Cien años de soledad y fue escrita en homenaje al premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

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La canción tomó como punto de partida la historia del personaje de Macondo que buscaba ansiosamente el mar.

El nombre original de la canción era “La ciénaga del tiempo”, haciendo referencia a la ciénaga como el delta del río Grande del Magdalena, y pasó a ser “Buscando el mar” cuando Juan Luis Guerra se sumó al proyecto y propuso el nombre.

“Buscando el mar” es una mezcla de pop y ritmos caribeños, con una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano.

En esta nueva grabación quedó plasmada la última interpretación de acordeón de Egidio Cuadrado antes de morir hace casi dos años.

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El lanzamiento vendrá acompañado de un video conceptual, que incluye imágenes del pasado y presente de ambos artistas junto con la letra de la canción.

Esta colaboración es el segundo adelanto del próximo trabajo discográfico de Vives, ‘El Último Disco’.