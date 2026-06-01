Taylor Swift anuncia nueva canción que hará parte de la banda sonora de la película ‘Toy Story 5′

La cantautora estadounidense Taylor Swift reveló el lanzamiento de una canción original que estará en la banda sonora de la próxima película de animación ‘Toy Story 5’, titulada “I Knew It, I Knew You”, que se estrenará este viernes.

“¡Lo sabías! Mi nueva canción original, “I Knew It, I Knew You”, para Toy Story 5 de Disney y Pixar, estará disponible el 5 de junio”, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram.

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“Siempre soñé con escribir para estos personajes que adoro desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?”, agregó.

El tema fue coescrito y coproducido por Swift y el cantautor, multiinstrumentista y productor musical Jack Antonoff, quien regresa a trabajar con la estrella del pop tras su última participación en el álbum ‘Midnights’.

Los rumores de que Swift participaría de alguna manera en “Toy Story 5” comenzaron en abril, pero se hicieron evidentes el viernes pasado cuando aparecieron vallas publicitarias por todo el país con las siglas “TS” rodeadas de 13 nubes de dibujos animados, que representan su número de la suerte.

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Cuando un reloj de cuenta regresiva apareció en el sitio web de Swift el lunes por la mañana, mostraba una imagen de una casa de campo y a Jessie bailando sobre un granero, con un anuncio de “TS” en una montaña.

La película llegará a los cines el próximo 19 de junio.